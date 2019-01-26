"Шрам" Изумрудного острова: ирландцы не хотят границы

В Джонсборо прошла необычная акция протеста. Демонстранты перекрыли участок дороги между Северной Ирландией и Ирландией, установили некое подобие КПП, и соорудили здесь бетонную стену. Так манифестанты хотели проиллюстрировать, что будет означать жесткий "брексит" для региона. Живущие здесь люди опасаются возникновения волнений и насилия в Северной Ирландии, где не столь давно установился мир.

Том Мюррей, активист: "Это простые ирландцы, которые не хотят появления границы. Будут ли они ее атаковать физически или нет, я не знаю. Но они определенно не примут ее. Но эта акция не призыв к разрушению. Речь идет о том, чтобы эту границу не устанавливать вновь".

Начало процессу примирения в Северной Ирландии положило соглашение Страстной пятницы 1998 года, в том числе фактически упразднившее границу между Ольстером и Ирландской республикой.