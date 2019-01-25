За возобновление поисков Салы

Семья и болельщики просят возобновить поиски Эмилиано Салы.

"Я знаю, что он жив", - заявляет сестра аргентинского футболиста.

"Он не может пропасть вот так - бесследно", - говорит его отец.

Накануне полиция острова Гернси, в районе которого несколько дней назад пропал с радаров самолет с футболистом на борту, заявила о завершении поисковой операции. Шансы найти 28-летнего игрока живым спасатели оценили, как ничтожные.

Между тем, под онлайн петицией с требованием продолжить поиски уже подписались более 400 тысяч человек.

В понедельник вечером легкий одномоторный самолет с футболистом на борту вылетел из Франции в Уэльс, но так и не добрался до места назначения. Позже британские СМИ сообщили, что у пилота не было лицензии на перевозку коммерческих пассажиров. У него не хватало для ее получения тренировок и летных часов. Сала летел к своей новой команде: он перешел в "Кардифф" из французского "Нанта" этой зимой.