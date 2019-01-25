Смена руководства Renault

Смена руководства в автоконцерне Renault. После отставки Карлоса Гона, который обвиняется в нарушении японского финансового законодательства, Совет директоров возглавит президент Michelin Жан-Доминик Сенар. Работать над консолидацией альянса ему будет помогать Тьерри Боллоре - новый гендиректор Renault, до сих пор заменявший Гона.

"Главное для меня, как можно скорее вступить в переговоры с участниками альянса, нашими партнерами из Nissan и Mitsubishi. Все произошедшее нарушило спокойное ведение дел. Необходимо исправить ситуацию", - заявил Сенар.

По мнению экспертов, скандал вокруг Гона, нанес ощутимый удар по крупнейшему в мире альянсу автопроизводителей. Вновь завоевать доверие его участников - такую задачу поставили перед Сенаром французские власти, которые контролируют примерно 15% акций Renault.

"Мы ждем от нового гендиректора Renault улучшения отношений Renault и Nissan. Нам это стратегически важно", - отметил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Совокупные продажи альянса в 2017 году составили 10,6 млн автомобилей.