Понтифик призвал молодёжь "строить мосты"

Папа римский Франциск призвал лидеров стран Латинской Америки отказаться от коррупции и бороться с организованной преступностью, контрабандой наркотиков и насилием против женщин. По словам понтифика, эти проблемы стали "чумой" для его родного континента. Об этом он заявил на встрече с местными епископами, в ходе которой также затронул ситуацию с миграционном кризисом и выразил уверенность, что нужно больше работать над тем, чтобы преодолеть страхи и подозрения по отношению к людям, которые находятся в поиске лучшей жизни.

Глава римско-католической церкви прибыл в Панаму на празднование Всемирного дня молодёжи в рамках своего 26-го апостольского путешествия. Сотни тысяч человек приняли участие в церемонии открытия. В своем обращении к молодёжи понтифик призвал верующих нести миру послание единства, он отметил, что "новые поколения должны быть строителями мостов".