Спасение девушки в Анталье

Спасение 20-летней девушки в провинции Анталья на юге Турции. Её машину смело в реку паводком. Пока спасательные команды искали пропавшую, к ней на помощь пришёл прохожий. Ему удалось вынести девушку на берег. Повреждённую машину отбуксировали позднее.

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что один человек погиб и ещё 11 были ранены в результате ураганных ветров, которые повалили деревья, нанесли ущерб домам и сельскохозяйственным угодьям. Заторули 5 лодок, ещё 10 пострадали.