Люди спасают животных

Люди не только наносят вред окружающей среде, но иногда делают и добрые поступки, спасая животных.

Так, американские пожарные спасли олененка, который провалился под лед озера Олейте в Канзасе. "Отличное напоминание всем нам - чтобы оставаться в безопасности, нужно просто не заходить на лед", - написали спасатели в "Твиттере".

А на юге Австралии лесные пожары ежегодно причиняют значительный ущерб и угрожают диким животным, обитающим в лесах. Под угрозой оказались естественные места обитания коал - эвкалипты.

Нередко местным жителям приходится буквально с рук поить милых сумчатых, оказавшихся в зоне буйства стихии.