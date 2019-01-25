Зарядка в китайской школе

Ежедневно перед началом занятий 40-летний Чжан Пэнфэй, директор начальной школы Си Гуань в округе Линьи, провинция Шаньси, вместе с 700 учениками на игровой площадке занимается синхронными танцами. Педагог изменил утверждённую властями программу обязательных физических упражнений в конце прошлого года, когда понял, что обычная зарядка уже никому не интересна. Мужчина сам выучил танец, а затем научил ему и учеников. Согласно постановлениям Министерства образования Китая, средние и начальные школы должны предоставлять учащимся 25-30 минут свободного времени утром, чтобы расслабиться и заняться спортом. Видеоролик с танцующим директором набирает популярность в сети. Пользователям понравился оригинальный подход смелого и творческого педагога к традиционной, но уже непопулярной среди современных детей, ежедневной зарядке.