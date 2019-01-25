Совет Россия - НАТО: "прогресса нет"

В Брюсселе состоялся совет Россия-НАТО. На встрече, в частности, обсуждалась судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На пресс-конференции по итогам заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отcутствии прорыва и попытался возложить на Россию всю ответственность за планы США начать процесс выхода из договора. "Настоящего прогресса на встрече добиться не удалось, потому что Россия не проявила никакого желания изменить свою позицию", — сказал он.

По словам генсека, Россия поднимает вопросы о военных системах США, чтобы отвлечь внимание от реальной проблемы", которую, по его мнению, представляют собой новые российские ракеты. Столтенберг отметил: _"Сегодня Россия нарушает условия договора, разрабатывая и развертывая новое ракетное вооружение, новые ракеты трудно распознать, перемещаются на мобильных установках, способны нести ядерное оружие, они могут поражать цели в европейских городах и сокращают время для предупреждения". _

Россию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. НАТО призвала Россию уничтожить показанную на днях ракету 9М729, а РФ вновь указала на то, что эта ракета не противоречит положениям договора.

Североатлантичский альянс намерен в течение полугода вести диалог с РФ с целью сохранить договор ДРСМД.