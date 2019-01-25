Македония: история проблемного названия

17 июня Алексис Ципрас и Зоран Заев праздновали подписание соглашения о новом конституционном названии Македонии. Их улыбки и радостное настроение было понятно - они, наконец, положили конец многолетним разногласиям и разрешили проблему, созданную еще в 1991-м году.

Тогда была подписана декларация о суверенитете и проведен референдум о независимости Республики Македония, на юге граничащей с Грецией.

При этом молодое государство приняло конституцию, содержащую ирредентистские статьи, в которых были высказаны предположения, что ее жители - потомки Александра Македонского, и что все люди македонской национальности должны жить в едином государстве, которое будет охватывать всю историческую македонскую территорию.

Это вызвало бурную реакцию в Греции. В Афинах и других крупных городах прошли массовые манифестации протеста против названия новой страны "Македония". Разделяли эту позицию и греческие политические и государственные лидеры.

Однако решение этого вопроса в то время оказалось слишком сложной задачей для премьер-министра Константиноса Мицотакиса - его министр иностранных дел Антонис Самарас, не согласившись с бездействием, ушел в отставку, а еще через год правительство вообще распалось. Андреас Папандреу, который возглавил следующий кабинет, ввел торговое эмбарго против соседа, но ему пришлось отменить его через 18 месяцев из-за международных протестов.

При посредничестве ООН Афины и Скопье в 1995 году в Нью-Йорке подписали временное соглашение, в котором было указано, что переходным названием страны станет "Бывшая Югославская Республика Македония". В соответствии с этим документом Греция признала БЮРМ как независимое и суверенное государство и обязалась уважать существующие границы, а также не блокировать ее вступление в международные организации. Таким образом БЮРМ стала первым западно-балканским государством, подписавшим Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС. Четыре года спустя Европейский совет назвал БЮРМ страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

Однако в 2008 году греческая дипломатия добилась того, что на саммите НАТО в Бухаресте решение о приеме Македонии в этот альянс было отложено из-за нерешённости проблемы с названием государства. Скопье во главе с Николой Груевским отреагировал на это так называемым "обантичиванием" через массовое создание статуй исторических фигур македонской истории, таких как Александр Македонский и царь Филипп.

А вот преемник Груевского Зоран Заев оказался более прагматичным и заинтересованным в том, чтобы его страна все таки вступила в ЕС и НАТО. После того, как парламент ратифицировал так называемое Соглашение Преспа, он готовится к следующему этапу - повсеместному и однозначному признанию его страны как Республики Северная Македония.