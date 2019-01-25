Испания молится за Юлена

Испания молится за маленького Юлена. В ночь на пятницу в десятках городов страны люди вышли на улицы, чтобы поддержать родителей, чей двухлетний ребенок более недели назад провалился в узкий глубокий колодец в городке Тоталан. Накануне здесь началась заключительная - самая рискованная - стадия спасательной операции: на глубине 80 метров шахтеры вручную копают 4-метровый тоннель, чтобы подобраться к малышу.

"Надежда умирает последней. Они должны продолжать, они должны бороться за жизнь мальчика. Столько людей участвуют в его спасении. Семья ждет его", - говорит одна из верующих.

Заключительный этап спасательной операции может затянуться еще как минимум на сутки. Шахтеры работают по двое, сменяясь каждые 4 часа. За операцией пристально следят местные СМИ.

"Мы каждый день просыпаемся и бежим узнавать, не закончили ли спасатели рыть туннель", - говорит испанка.

Работа спасателей осложняется неоднородностью почвенного состава. Путь шахтерам преграждают твёрдые каменные породы.

"Спасатели не теряют веры и надеются отыскать место, где находится Юлен. Оптимизм - вот, что руководит командой с самого начала", - отметил представитель Службы спасения Хорхе Мартин.

Ранее стало известно, что колодец частично завалило землей. До сих пор Юлен не подавал никаких признаков жизни.

Для выяснения причин произошедшего начато расследование.