Исторический шаг или поражение?

Противники соглашения между Афинами и Скопье о названии "Республика Северная Македония" вновь протестуют перед греческим парламентом. Тысячи людей на площади Синтагма в центре столицы распевают гимн Греции, требуя не ратифицировать документ.

Группа агрессивно настроенных манифестантов забросала полицию бутылками с зажигательной смесью и попыталась прорваться в здание парламента. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Корреспондент Euronews передаёт из Афин:

"Напряжение снаружи - жаркие споры внутри парламента. Правительство и оппозиция расходятся во мнении о том, отвечает ли Преспанское соглашение национальным интересам Греции".

"Мы находимся в шаге от исторического события", - утверждает премьер-министр Алексис Ципрас. Но лидер главной оппозиционной силы страны Кириакос Мицотакис настаивает на том, что сделка со Скопье символизирует национальное поражение. Ципрас парирует:

"Если мы сделаем этот шаг, история защитит Грецию, потому что Греция рисковала, сражалась и теперь стала гарантом стабильности и общего роста на Балканах. Наша история и наши ценности не позволяют нам быть аутсайдером международных событий".

Кириакос Мицотакис не сдаётся: "Греция сможет в любой момент наложить вето на процесс присоединения Скопье к европейской семье, - говорит он. - И от этого права, которым обладает наша страна, я не собираюсь отказываться".

Решающее голосование в парламенте Греции состоится днём в пятницу, протестующие не уходят с площади Синтагама.