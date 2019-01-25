Парламент Греции поддержал историческое соглашение с Македонией

Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

После трехдневных дебатов за одобрение соглашения проголосовали 153 депутата 300-местного парламента, 146 выступили против, один воздержался. Для ратификации документа достаточно было простого большинства.

В Македонии итоги голосования в Греции назвали победой Алексиса Ципраса. Его политические оппоненты требовали отставки премьера из-за соглашения с северным соседом, которое националистически настроенные партии назвали предательством греческого народа. Однако в итоге Ципрасу удалось заручиться необходимым большинством в парламенте.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в Твиттере следующее: "Я приветствую сегодняшнюю ратификацию греческим парламентом Преспанского соглашения... Я с нетерпением ожидаю, что будущая Республика Северная Македония вступит в НАТО".

Речь идет об историческом соглашении, которое фактически отрывает путь Македонии для вступления в Евросоюз и НАТО. За сделку между Афинами и Скопье выступала Еврокомиссия, а также Соединенные Штаты, ранее в обеих столицах с рабочими визитами побывали американские эмиссары.

Так называемое Преспанское соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. Но для его ратификации требовалось одобрение парламентов.

Свои поздравления уже направил глава Европейского совета Дональд Туск. Он заявил, что сторонам удалось проявить политическую волю и "оставить личные интересы в угоду всеобщему благу".