Путь в НАТО для Скопье открыт

Гордиев узел разрублен: после трёхдневных дебатов и несмотря на многотысячные протесты парламент Греции одобрил Преспанское соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Из 300 депутатов "за" проголосовали 153, против - 146, один воздержался. Для ратификации документа, подписанного в июне 2018 года представителями Скопье и Афин, было достаточно простого большинства.

Таким образом в 25-летнем споре между соседними балканскими странами будет поставлена точка, и перед бывшей югославской республикой открывается дорога в Евросоюз и НАТО.

"Это исторический день для Балкан, региона с длинной историей войн, конфликтов, споров и националистической вражды. Мы переворачиваем страницу и открываем дорогу миру, сотрудничеству, дружбе, солидарности и пониманию друг друга", - с удовлетворением констатировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он принимает поздравления, и в первую очередь от македонского премьера Зорана Заева:

Твит Зорана Заева : “Поздравляю тебя, Ципрас, друг мой! Вместе с нашими народами мы одержали историческую победу. Да здравствует Преспанское соглашение! За вечный мир и прогресс на Балканах и во всей Европе!"

Не скрывают радость и в Брюсселе: от имении Еврокомисии её пресс-секретарь Мина Андреева написала в "Твиттере": ”Мы с нетерпением ждем следующих процедурных шагов, ведущих к полной реализации Преспанского соглашения. Но уже сегодня Афины и Скопье вместе написали новую страницу общего будущего ЕС".

Не остался в стороне и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ранее он обещал принять Скопье в блок уже в 2019 году:

“Я приветствую сегодняшнюю ратификацию в греческом парламенте Преспанского соглашения, которое вносит важный вклад в стабильность и процветание всего региона. Я с нетерпением жду будущего присоединения Республики Северная Македония к НАТО".

А председатель Евросовета Дональд Туск на двух языках - греческом и македонском - написал о Ципрасе и Заеве: "У них было воображение, они рисковали, они были готовы пожертвовать своими собственными интересами ради общего блага. Зоран и Алексис молодцы! Невыполнимая миссия выполнена".

Хотя из-за плохой погоды протестующих перед зданием греческого парламента в Афинах в момент голосования было меньше, чем в предыдущие дни, недовольство значительной части общества остаётся. Но преград на пути выполнения условий соглашения больше нет.

«Теперь, когда соглашение о названии ратифицировано греческим парламентом, Афины официально проинформируют об этом Скопье, и Преспанское соглашение начнёт претворяться в жизнь. На этом пути нужно сделать ещё много шагов, но один из первых, которого мы ждём, это то, чтобы наши соседи продвинулись вперёд в процедуре вступления в НАТО", передаёт из Афин корреспондент "Евроньюс" Николета Другка.