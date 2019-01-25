The Cube: газовые долги Чечни - понять и простить?

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"Чечня у нас священная корова? Социальная напряженность только там недопустима?" - спрашивает своих подписчиков в Twitter адвокат Сталина Гуревич. Суд Чечни на прошлой неделе списал жителям региона девятилетнюю задолженность за газ. Поначалу на сайте прокуратуры республики фигурировала цифра в 9 миллиардов рублей. Позже эта цифра с сайта исчезла.

Чем объясняется решение списать задолженность? Как считает суд, если бы это не было сделано, в республике возникла бы социальная напряженность и могли бы начаться акции протеста.

И вот вам анекдот по этой теме...

Жители других регионов России, узнав эту новость, не скрывали негодования.

Чечне простили долги за газ. А вы будете платить еще и за соседа-неплательщика. Ну а что? Вы ж не Чечня Publiée par Aleksandre Voronkov sur Jeudi 17 janvier 2019

Или другой комментарий:

А что Чечня уже отдельное государство? Если им списывать долги, то и другим тоже! — Владимир (@Lion1928) 21 janvier 2019

Да, идея списать долги другим понравилась, конечно, многим регионам. Например, похожий иск был направлен в прокуратуру Смоленской области. Похожие обращения поступили также в прокуратуру Татарстана, Башкирии, Чувашии, Пермского края и других регионов.

Что делать, если вы родились не в Чечне? Вот вам идея от Евгения Цуканова – попробуйте поискать у себя чеченские корни.

Что говорят в Чечне?

Власти Чечни объяснили списание долга спецификой региона. "Учитывая прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался, прокуратура сделала такой шаг – правильный и отвечающий интересам чеченского народа", - заявил министр по нацполитике и внешним связям республики Джамбулат Умаров.

Позже с комментарием выступил и глава Чечни. По словам Рамзана Кадырова, суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Кроме того, в обращении Кадырова говорится, что в списках "потребителей" оказались десятки тысяч людей, которые давно уехали из Чечни или вообще из страны, и даже люди, погибшие во время боевых действий.

Но в компании "Газпром межрегионгаз" сообщили, что речь идет о долге, накопившемся с 2007 по 2015 год. При этом режим контртеррористической операции на территории Чечни был отменен еще в 2009 году. А активные боевые действия завершились и того раньше.

"Газпром" и Генпрокуратура против

"Газпром" подал апелляцию. На сторону корпорации встала Генпрокуратура, которая считает иск о списании долгов за газ в Чеченской республике необоснованным. В Москве заявили, что для списания недостаточно истечения срока давности. Нужно, чтобы сумма была признана еще и нереальной для взыскания.

Но были и те, кто встал на сторону чеченских властей. И это не только жители самой республики. Вот, например, комментарий Андрея Видонова из Мурома. По его мнению, "правительство относится к жителям страны как безнравственным людям, которые только и ищут повод, как бы улизнуть от платежей".

А наш взгляд, справедливо ли списывать долг Чеченской республике, учитывая ситуацию в регионе в 1990-ые и в 2000-ые годы? Нам интересно узнать ваше мнение. Голосуйте и оставляйте комментарии в соцсетях и на сайте канала.