Так сказала королева...

В своей ежегодной речи в Женском институте в графстве Норфолк - на этот раз в связи со 100-летним юбилеем вуза - королева Великобритании Елизавета Вторая о "брексите" не упоминала, однако её сдержанный упрёк в сторону людей, которые не могут договориться, проявляя друг к другу уважение, многие расценили как призыв к британским политикам.

"Поскольку мы ищем новые ответы в современную эпоху, я лично предпочитаю проверенные рецепты - например, хорошо говорить друг о друге и уважать разные точки зрения; собраться, чтобы найти общий язык, не упуская при этом из виду общую картину", - сказала 92-хлетняя королева.

"Она не выступала в парламенте, не говорила о том, что надо сделать так-то или так-то, ничего неуместного или непозволительного, - передаёт из Лондона корреспондент Euronews. - Она сделала это очень тонко, в своём стиле. Но на самом деле нет никаких сомнений в том, что она говорила о текущих разногласиях в стране, поскольку Тереза Мэй готовится ко второму голосованию по соглашению с ЕС о брексите".

По британским законам, королева не имеет права голосовать и вмешиваться в политику, но были случаи, когда в контексте происходящих событий её нейтральные высказывания оказывали влияние на политические дебаты. В 2014 году перед референдумом о независимости Шотландии Елизавета Вторая попросила шотландцев "тщательно обдумать свое будущее". Многие расценили это как призыв голосовать за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Сейчас Великобритания переживает глубочайший за последние полвека кризис. В преддверии второго голосования в парламенте по "брекситу" рекомендации королевы также приобрели особую значимость.