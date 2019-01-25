Крупнейший в Европе фестиваль комиксов открылся в Ангулеме

В Ангулеме открылся крупнейший в Европе фестиваль комиксов. Свои новинки демонстрируют сотни издательских домов со всего мира, в том числе из России.

Главным гостем среди полутора тысяч художников-иллюстраторов в этом году стал Фрэнк Миллер - легенда в мире создателей комиксов. Его самые известные работы "Сорвиголова", "Бэтмен: Возвращение Тёмного Рыцаря", а также "Город Грехов" и "300 спартанцев". В Ангулеме Миллер был удостоен специального приза за вклад в развитие и обогащение жанра комиксов.

Как показывают исследования, на рынке книжной продукции комиксы демонстрируют завидный рост продаж: 2018 год стал наиболее удачным за последние 15 лет. Причем наибольший вклад приходится на "мангу". Японские комиксы становятся все более популярны в Европе. Также эксперты констатируют увеличение продаж комиксов с супергероями.