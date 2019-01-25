Амнистия для Николаса Мадуро

Николас Мадуро и его сторонники могут быть амнистированы. Единственное условие - помочь вернуть конституционный порядок в Венесуэле. Об этом заявил в интервью телеканалу UNIVISION лидер национальной оппозиции Хуан Гуаидо, накануне объявивший себя врио президента.

"Будет ли амнистия гарантированна военным, чтобы помочь стране найти демократический выход из кризиса? Будет ли амнистия распространяться и на Николаса Мадуро?", - спрашивает журналист Univision.

"Мы рассматриваем такую возможность. Он госслужащий. К сожалению, он также и диктатор, который в ответе за гибель людей в ходе манифестаций. На улицы вышли семь, почти восемь миллионов венесуэльцев - мы и сами точно не в состоянии подсчитать", - отвечает Гуаидо.

Накануне по стране прокатилась волна антиправительственных манифестаций. Но сам Мадуро заявил, что по-прежнему является единственным легитимным правителем Боливарианской Республики и уходить со своего поста не собирается.