13 лет для Януковича по делу о госизмене

Оболонский суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения. Он признан виновным в госизмене и в пособничестве агрессивной войне. В основе дела просьба Януковича направить на Украину российские войска, которое в марте 2014 было представлено в Совбезе ООН. На этот документ ссылался президент России Владимир Путин, получая в парламенте разрешение на использование вооружённых сил. Впоследствии в Кремле говорили, что такого письма не существовало, а в российском МИДе называли представленный в ООН документ лишь "заявлением Януковича".

Защита беглого политика обещает обжаловать приговор. Его адвокат Виталий Сердюк в интерьвю Euronews говорил, что собрал материалы, необходимые, чтобы инициировать уголовные разбирательства против нынешнего руководства страны. Решение Оболонского суда он считает политически мотивированным:

«Это не приговор, который вынес президенту Януковичу народ. Это приговор, который вынесла власть. Вынесла для того, чтобы избежать ответственности за совершённые ею в 2014-м году преступления на Майдане и для того, чтобы избежать личной ответственности за потерю Крыма».

Против Януковича на родине возбуждено сразу несколько уголовных дел. Сам он бежал в Россию в разгар так называемой «Революции Достоинства». 22 февраля 2014-го Верховная Рада объявила о его самоустранении от осуществления конституционных полномочий и назначила досрочные выборы. Москва называет это решение антиконституционным переворотом.