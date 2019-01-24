Военные поддержали Мадуро

Верховный суд Венесуэлы считает президента страны Николаса Мадуро единственным законным главой государства. Об этом говорится в официальном заявлении инстанции.

Внутри страны поддержку Мадуро выразили представители военных ведомств, включая министра обороны Владимира Падрино Лопеса. На пресс-конференции он заявил: "Мы категорически отвергаем любые незаконные действия, посредством которых в нашей стране пытаются создать параллельное правительство. Мы самым решительным образом отвергаем такие попытки со стороны иностранных государств. Мы всегда будем обеспечивать мир для наших граждан и бесперебойную работу государственных институтов."

В последние дни в ходе антиправительственных демонстраций арестованы свыше 300 человек. По данным правозащитников, 26 манифестантов погибли в результате беспорядков.

В ответ на действия американской администрации, которая накануне признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером Венесуэлы, Николас Мадуро объявил о решении закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США.

Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд страны, в среду провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.