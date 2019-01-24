Друзья и враги Мадуро

На чью поддержку на международной арене может рассчитывать президент Венесуэлы Николас Мадуро в противостоянии с провозгласившим себя главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо? Законным главой государства его продолжают считать Россия, Китай, Куба, Боливия, Турция и Уругвай, предостерегая от вмешательства - и в особенности военного - во внутренние дела страны.

Хуана Гуайдо признали легитимным президентом Венесуэлы США, Великобритания, Канада и Грузия, а также ряд латиноамериканских государств, в том числе Бразилия, Колумбия и Аргентина. Они считают, что выборы, на которых победил Мадуро, были не свободными и несправедливыми.

К проведению новых выборов призвал и Евросоюз, в то же время отказавшись признавать оппозиционера Гуайдо президентом.