Протесты в Венесуэле: среди манифестантов есть жертвы

В Венесуэле свыше 15 человек погибли во время антиправительственных манифестаций, которые проходили и проходят в разных районах страны. Об этом сообщает венесуэльская НПО, занимающася мониторингом социальных конфликтов.

Протесты в Венесуэле привели к жертвам Фото Рейтер

Ряд СМИ страны заявляет, что в штате Боливар во время протестов правительственные силы обстреляли участников демонстрации, есть и информация о том, что это были не протестующие, а мародеры, грабившие магазины во время манифестации.

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Тем временем председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента страны, выразил соболезнования жертвам и их семьям. Ранее Гуаидо принес присягу в качестве врио президента.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо Фото Рейтер

Организация американских государств (OAГ), объединяющая страны Северной и Южной Америки, также признала Хуана Гуаидо новым лидером страны.

Акции протеста против Николаса Мадуро начались после того, как он вновь занял пост президента 10 января после переизбрания на второй срок. Легитимность и самих выборов, и прозрачность процедуры голосования вызывали вопросы и у Евросоюза, и у США.

Выступая перед своими сторонниками, Мадуро заявил о разрыве экономических и политических отношений с США, сообщив следующее: "Пусть убираются из Венесуэлы, с нас достаточно их вмешательства в нашу политику и экономику. Тут живут люди с чувством собственного достоинства".

Мадуро победил на выборах в мае, но принес присягу лишь 10-го января. Выступая накануне перед своими сторонниками в столице страны, он потребовал от военных безусловной верности.

Оппозиция призывала бойкотировать голосование, результат которого предсказуемо оказался в пользу Мадуро.

США и ряд стран-членов ЕС этих результатов не признали.

Часть латиноамериканских государств уже успели признатьХуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

Официальный Мехико заявил, что венесуэльцы должны избирать власть с помощью законных механизмов.