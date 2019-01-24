Трампу не дали выступить в Конгрессе из-за "шатдауна"

Новый виток противостояние между демократами и республиканцами в Вашингтоне. На фоне "шатдауна" спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту Дональду Трампу выступить с обращением к Конгрессу до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу.

Это весьма серьезный политический демарш: традиция, по которой глава государства в начале года выступает перед конгрессменами зародилась в США более двух веков назад. Некоторые президенты Америки отступали от нее. Однако в данном случае послание заблокировала политическая оппозиция.

Впрочем, Дональд Трамп заявил, что не удивлен подобным шагом, поскольку по его словам демократы занимают "все более радикальную позицию". Трамп подчеркнул, что нарушать традицию не будет и все-таки выступит в Конгрессе, когда "шатдаун" будет преодолен.

Однако когда это произойдет, неизвестно. По словам источников в Белом доме, бюджетный кризис, который привел к приостановке деятельности федерального правительства с конца декабря, может затянуться до марта и даже апреля. Это беспрецедентный случай: в истории США "шатдаун" никогда не был столь продолжительным.

На этом фоне многие американские госслужащие просто отказываются выходить на работу. Вот, что говорят представители американских профсоюзов: "В эту пятницу люди должны были получить зарплаты. Однако денег вновь не увидят. Людям просто не нечем платить. Ситуация становится очень серьезной".

В целом шатдаун напрямую затронул порядка 800 тысяч человек. Люди предоставлены сами себе. Так, в аэропорту Хьюстона, который находится в ведении Федерального управления гражданской авиации, каждый день выстраивается очередь из сотрудников за бесплатной едой. На выручку пришла благотворительная ассоциация, которая арендовала фургон быстрого питания. О принадлежности к партиям здесь не спрашивают, а просто помогают обычным американцам пережить кризис, вызванный разногласиями и амбициями политической верхушки США.