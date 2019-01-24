Испанские таксисты бастуют. Водители выступают против серверов Uber и Cabify, которых обвиняют в недобросовестной конкуренции. Манифестанты, надев по примеру французских протестующих последних недель желтые жилеты, требуют ограничить выдачу специальных лицензий, которыми пользуются их конкуренты. Таксисты заблокировали подъезд к центру в Мадриде, где в эти дни проходит крупная выставка, посвященная индустрии туризма. Они позволили, однако, подъехать к зданию королю Филиппу VI и его супруге. Профессионалам и гостям пришлось же добираться до центра на общественном транспорте.