Ситуация в Венесуэле: взгляд из Москвы

За событиями в Каракасе пристально следит Москва. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в Венесуэле "происходит дальнейший демонтаж системы международного права", когда "на площади вопреки конституции" пытаются выбрать нового главу государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал события 23 января в Венесуэле попыткой узурпации власти. Он сказал, что Москва обеспокоена заявлениями, не исключающими вмешательства третьих стран во внутренние дела Венесуэлы.

Российский МИД осудил "деструктивное внешнее вмешательство", назвав его недопустимым "в нынешней накалённой остановке". В заявлении ведомства говорится, что "подстрекательство не имеет ничего общего с демократическим процессом", ведёт "к беззаконию и кровопролитию".

"Мы предостерегаем [США] от этого. Считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки", - сказал замглавы российского МИДа Сергей Рябков, заверив, что Россия продолжит поддерживать дружественную Венесуэлу.