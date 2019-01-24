Кто в Европе больше всех мусорит?

Согласно исследованию агентства "Евростат", в последние годы количество мусора, образующегося в среднем по ЕС, постепенно увеличивается, несмотря на растущую осведомленность и борьбу Брюсселя с отходами.

В 2017 году количество отходов, произведенных в ЕС, составило 249.238 тонн (или в среднем 487 кг на душу населения). Для сравнения, в 2013 году европейцы "намусорили" на 242.195 тонн (или по 479 кг на человека), согласно данным, которые Европейская статистическая служба обнародовала 23 января.

В то время как горы отбросов растут, аналитики говорят, что рост не такой уж значительный.

«Речь о росте менее чем на 10 кг за три года (с 2014 по 2017 год), то есть менее 1% от общего объема отходов», - сказал Euronews Пьер Кондамин, специалист по политике в области отходов НПО Zero Waste Europe.

«В целом, производство обществом отходов в ЕС находится в состоянии стагнации, и столь небольшой рост скорее всего не отражает какой-либо конкретный фактор», добавил он.

По состоянию на 2017 год 30% отходов в ЕС было подвержено переработке, а ещё 17% попало в компост, просто сожжено было 28% и захоронено на свалках - 24%.

«Отличия от прошлого десятилетия налицо: в 2007 году переработано было 24% отходов, компостировано 13%, сожжено 21%, а на свалки попадало 43%».

Из 25 стран ЕС, включенных в отчет "Евростата", больше всего мусора в 2017 году появилось в Дании, где на каждого жителя страны приходится 781 кг отходов. За ней следуют Кипр (637 кг/чел), Германия (633 кг/чел), Люксембург (607 кг/чел) и Мальта (604 кг/чел).

По данным "Евростата", страны с наименьшим количеством муниципальных отходов на человека - это Румыния (272 кг), Польша (315 кг) и Чешская Республика (344 кг).

Как подчёркивает Пьер Кондамин, в 2015 году ЕС принял пакет мер по переработке отходов (в рамках стимулирования "циркулярной экономики"). Цель - довести уровень переработки мусора по странам Евросоюза до 65% к 2035 году.

«Переработка - это инструмент улучшения систем управления отходами, но он не направлен на сокращение отходов, борьбу с их ростом», - добавляет Кондамин, подчёркивая, что недавний запрет внутри ЕС на одноразовые целлофановые пакеты - это шаг в правильном направлении.

Что касается конкретных шагов по тому, что каждый из нас может сделать для сокращения объёма отходов, Пьер Кондамин советует покупать товары в магазинах оптом, чтобы избежать бесполезной упаковки, сдавать стеклянную тару и приносить с собой в магазин пищевой контейнер в случае покупки еды на вынос.

По словам эксперта, покупка подержанных вещей и электроники - вместо покупки всего нового - это тоже хороший способ минимизировать объём выброшенных вещей.