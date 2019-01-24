В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция "Парада памяти"

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошла генеральная репетиция "Парада памяти" в честь 75-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда войсками нацистской Германии и Финляндии.

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27 января в торжественных мероприятиях в северной столице примут участие две тысячи военных, механизированные колонны во главе с легендарным Т-34, ретро-автомобили и современная боевая авиация.

Но еще в ноябре около 5 тысяч человек подписали петицию против его проведения, призывая почтить память погибших минутой молчания и провести поминальные концерты, нежели прославлять военную мощь.

"Блокада Ленинграда" - одна из самых черных страниц мировой истории. За 872 дня от голода погибли около 700 тысяч человек, более 330 тысяч пали в бою .