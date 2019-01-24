"Миграция – проблема Европы"

Миграция была наравне с "брекситом" и политикой многосторонности одной из главных тем обсуждения на форуме в Давосе. Стала она таковой и в студии нашего канала. В частности, Глава Международной организации по миграции Антониу Виторино призвал страны к международному сотрудничеству в этом вопросе, а польский бизнесмен Павел Суровка возлагает все ответственность за урегулирование миграционного кризиса на самих европейцев.

"Ни одна страна в одиночку не может справиться с этой проблемой, поэтому необходимо объединить страны, откуда мигранты уехали, страны их транзита и страны их финального прибытия. И Глобальный договор ООН - это очень полезная и практичная площадка для их объединения, для разделения ответственности в попытках создать синергию для работы с четвертью миллиарда мигрантов сегодня. И мы не можем игнорировать возрастающие миграционные потоки, не только из-за конфликтов, но и из-за новых факторов, таких как, например, изменение климата, которое начинает приводить к обильным перемещениям людей по всему миру", – заявил глава МОМ.

"Посмотрите на сегодняшние реальные причины массовой миграции в Европу, будь то война в Сирии, терроризм или "несостоявшиеся государства", как Ливия. Мы не можем все время смотреть на них, как на природные катастрофы. Нас как европейцев это также касается. Когда вы смотрите на то, что общие расходы на миграцию, скажем, из Сирии, делятся между всеми, вы должны понимать, что решение мировых лидеров не предпринимать особых действий в отношении этой страны в прошлом было немного опрометчиво, что сейчас мы расплачиваемся за то, что не помогли ей тогда как гуманитарно, так и экономически", – ответил Суровка.