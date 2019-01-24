Британский сайт предлагает паникерам запастись едой к "брекситу"

"Насколько катастрофичным, по вашему, станет "брексит"?" - задает вопрос сайт BrexitPrepping (Подготовка к "брекситу") и предлагает британцами запастись продуктами в соответствии с уровнем тревоги.

Так, если вы "немного озабочены", то вам предлагается приобрести список из 30 товаров, которого хватит на неделю. В него входит, помимо прочего, 200 гр гранулированного сахара, 40 чайных пакетиков и килограмм шоколадных батончиков.

В опцию "я очень обеспокоен" входит 34 товара, которые помогут вам протянуть месяц. Если вы "паникуете основательно", для вас готов список продуктов на три месяца, в который входят 24 бутылки вина, бутылка абсента и по три бутылки водки и виски.

brexitprepping.com

Создатель сайта Бен Кэри надеется, что мысль о запасании продуктов поможет людям осознать, что на самом деле принесет Великобритании "брексит". "Невероятно, но правда: сейчас все должны запасаться, потому что мы сознательно саботируем нашу экономику, - сказал он Euronews. - Очень надеюсь, что сайт поможет некоторым людям пересмотреть свои взгляды".

Как только выбор сделан, сайт перенаправляет пользователя в онлайн-магазин партнера, чтобы завершить покупку. Список продуктов составлен на среднестатистическую семьи из четырех человек. Так, пользователи со стальными нервами потратят около 127 евро (9,5 тыс руб.), а паникерам придется раскошелиться на 1600 евро (120 тыс руб).

Кэри говорит, что при создании сайта он вдохновлялся американскими аналогами, которые рассчитывают продукты с хирургической точностью. "Но мы убрали американские продукты, типа огромного количества арахисового масла, и заменили их на британские, например, печеные бобы".

"Брексит" и запасливость

Идея запасаться продуктами приходит британцам не случайно. Треть продуктов поступает на острова из материковой Европы. После "брексита" 29 марта между Великобританией и ЕС появится таможня, которая, по мнению некоторых экспертов, может вызвать недостаток товаров на полках супермаркетов и высокую инфляцию.

В социальных сетях даже появляются сообщества, посвященные подготовке к "брекситу". Например, участники группы 48% Preppers на Facebook называют себя "жителями Гулага Великобритания" и делятся советами по тому, как подготовиться, помимо прочего, к "разрушению пенсионной системы, захвату частной собственности, повышению уровня преступности, массовой безработице, повышению цен на жилье и недостаток медикаментов".

Тем не менее, Кэри считает себя оптимистом: "Мы не готовим к полному краху цивилизации. Мы, например, предоставляем немного воды, но мы не считаем, что водоснабжение в Великобритании надолго выйдет из строя. В некотором смысле мы оптимисты!"