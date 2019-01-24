Renault: отставка Карлоса Гона

Карлос Гон подал в отставку с поста председателя правления и главного исполнительного директора автоконцерна Renault. Вместе с бывшим членом совета директоров компании Nissan Грегом Келли он вот уже два месяца находится тюрьме в Токио.

Гон, возглавлявший также Nissan Motor, был арестован 19 ноября. Подозревается, что при содействии Келли он скрывал подлинный размер своих доходов и использовал активы Nissan в личных целях.

Renault теперь возглавит Тьерри Боллоре, который всё это время заменял Гона. А Жан-Доминика Сенара, президента Michelin, прочат в председатели правления.

Участвующий в экономическом форуме в Давосе министр экономики и финансов Франции Брюсно Ле Мэр в четверг сообщил об отставке Гона и добавил:

"У нас есть первый в мире производитель автомобилей благодаря альянсу между это Renault и Nissan, и нам необходимо консолидировать этот альянс. Именно этого мы ждём от нового генерального директора Renault. Это раз. И второе: Renault должен день ото дня совершенствовался с точки зрения технологий, автоматики, создания электромобилей и привлекать новые инвестиции. Обеспечить всё это - задача директора компании".

Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 году. В 2016-ом компания Nissan купила более трети акций Mitsubishi Motors, и в результате образовался крупнейший в мире альянс автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi. Его совокупные продажи в 2017 году составили 10,6 млн автомобилей.