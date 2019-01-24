Японский Фонд памяти Мори назвал Лондон самым влиятельным городом мира в 2018 году. В первую пятерку также вошли Нью-Йорк, Токио, Париж и Сингапур.

Авторы рейтинга оценили 44 города по шести основным факторам: экономика, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР или, проще говоря, разработка и внедрение инноваций), культурное взаимодействие, пригодность к жизни, экология и доступная среда.

Топ-10 самых влиятельных городов мира

По мнению авторов рейтинга, в этом году усилилось влияние некоторых североамериканских городов в то время, как азиатские "звезды" потеряли свои позиции. К примеру за год, Пекин "упал" с 23 на 13 строчку из-за ухудшения транспортной инфраструктуры, а Шанхай опустился на с 15 на 26 строчку из-за ухудшения экономики.

Москва занимает 33 строчку рейтинга между Куала-Лумпур и Стамбулом. При этом российская столица стоит на 14-м месте по доступности среды, на 20-м месте по культурному обмену и на 22-м месте по разработке и внедрению инноваций. Самым "невлиятельным" из предложенных городов оказался Каир.

Фонд памяти Мори и Институт урбанистических стратегий составляют индекс самых влиятельных городов, начиная с 2008 года.