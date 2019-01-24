Папа в Панаме

Папа Римский прибыл в Панаму. 23 января начался очередной зарубежный апостольский визит Понтифика. Поездка приурочена ко Всемирному дню молодежи и продлится 6 дней. В аэропорту Токумен папу Франциска встречали президент страны Хуан Карлос Варела Родригес, первая леди и дети. Местные жители порадовали высокого гостя национальными танцами. Более 200 тысяч верующих из 150 стран выстроились вдоль дорог, по которым должен был проехать кортеж понтифика. В его планах - встреча с панамскими властями и епископами стран Центральной Америки. Он отслужит две мессы в местных храмах и выступит с семью речами. В последний раз глава Римской католической церкви посещал Панаму 36 лет назад.