Одноразовые подгузники токсичны

Уровень токсичных веществ в одноразовых детских подгузниках превышает установленные санитарные нормы, сообщило французское агентство санитарной безопасности. Таких составляющих - около дюжины.

Заместитель генерального директора ANSES Жерар Лафар объяснил, что "эксперты обнаружили содержание ряда ядовитых веществ, превышающее допустимые значения. Эти субстанции использовались в качестве дезодорирующих компонентов при производстве для привлечения клиентуры, либо их применяли в ином качестве".

Правительство обратилось с требованием пересмотреть технологию и исключить эти вещества из производственного цикла.

Успокоить родителей решила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен: "Я хочу уверить родителей и сообщить, что никакого риска для здоровья тех малышей, кто ходит в подгузниках, не установлено. Мы действуем, исходя из соображений профилактики".

Но ее слов оказалось недостаточно.

Взволнованные парижанки делятся своими опасениями: "

Мы и так боимся токсинов и аллергенов, а тут речь вообще идет о наших малышах.

Это совсем крошки, и там ведь не только подгузники, уже сообщалось, что есть токсины и во влажных гигиенических салфетках, почти все средства ухода за детьми, как мы видим, наполнены чем-то вредным.

Производители, со своей стороны, утверждают, что те три миллиарда подгузников, что используются ежегодно, не причиняют здоровью детей никакого вреда.