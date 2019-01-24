ООН: "Ситуацию с мигрантами политизировали"

Европейские порты отказываются принимать спасенных в Средиземном море мигрантов. К позиции властей Италии и Мальты на днях присоединилась и Испания. Звучат также предположения о том, что Брюссель готов свернуть операцию Евросоюза "София" по патрулированию Средиземного моря и спасению терпящих бедствие судов с мигрантами.

Можно ли говорить, что в Европе сегодня продолжается миграционный кризис? В эксклюзивном интервью телеканалу Euronews Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил:

"В мире сегодня насчитывается около 70 миллионов беженцев, перемещенных лиц. 85-90% из них находятся не в Европе, не в Америке, не в Австралии, они находятся в бедных странах и странах со средним уровнем доходов. Вот где сейчас кризис. Конечно, в Европу приехали люди, в какой-то момент очень много, это был переломный момент, из-за чего кризис усилился, а затем ситуацию политизировали настолько, что кризис усугубился безвозвратно".

"Ситуация настолько политизирована, что каждая маленькая лодка, блуждающая по Средиземному морю с 20 пассажирами на борту, становится общеевропейской драмой".

"Ранее я был согласен с итальянцами и греками, а теперь и испанцами, что приемом беженцев и мигрантов не должна заниматься только одна страна. Но нужна эффективная система, которая будет работает при любых обстоятельствах, а не только от случая к случаю), иначе ситуация превращается в переговоры, которые в сложившейся атмосфере вести очень трудно".

В прошлом году в страны ЕС прибыли около 150 тысяч мигрантов, что на четверть меньше , чем в предыдущем.

Программа "Без купюр" с участием Филиппо Гранди выйдет в эфир полностью на следующей неделе.