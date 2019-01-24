Давос: на защите политики многосторонности

Участники форума в Давосе называют одной из самых серьёзных угроз для экономики отказ от политики многосторонности. Отход от принципов мультилатерализма в торговле и международных отношениях может обернуться замедлением экономического роста в этом году, — предупреждает гендиректор Всемирного банка Кристалина Георгиева:

«Мы взаимозависимы, и не существует решений, которые можно было реализовать лишь в отдельных странах. Мы наблюдаем замедление глобального роста, и нам необходимо еще больше сконцентрироваться на том, что, как известно, способствует росту, способствует появлению рабочих мест, помогает сокращать бедность, — и речь идёт о торговле».

Канцлер Германии Ангела Меркель призывала ЕС сохранять приверженность политике многосторонности в решении политических и финансовых задач. Такой подход приветствовал президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер:

«Это ключевое сообщение, потому что вся мировая экономика окажется в опасности, если мы позволим сохраниться этой самой большой за последние 50 лет угрозе для политики многосторонности. Европейский Союз, европейцы должны держаться вместе».

В ходе выступления в Давосе Ангела Меркель предложила реформировать международные организации, чтобы приспособить их к текущим вызовам. По её словам, страны должны чаще учитывать интересы друг друга.