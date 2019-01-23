Снежное регби в Зеленограде

Сотни игроков приняли участие в турнире по снежному регби в Зеленограде. Соревнования проводятся здесь уже восьмой год подряд, на этот раз в них участвовали 28 мужских и 12 женских команд. Победителем среди профессиональных команд признано московское Динамо, Локомотив и Зеленоград заняли второе и третье места.

Снежное регби, как отмечают организаторы, существует как отдельная дисциплина всего несколько лет, хотя в него играли и в начале XX в., а историки спорта упоминают один из самых холодных матчей по снежному регби, который в 1978 в рамках чемпионата СССР провёл красноярский клуб: температура воздуха тогда составляла -23 градуса.