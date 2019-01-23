"Будущее за циркулярной экономикой"

Инновации в экономике, окружающая среда и наука - главные темы для обсуждения на форуме в Давосе.

Особое внимание уделяется так называемой "экономикой замкнутого цикла", которая стремится к более экологически эффективному взаимодействию производства и потребления.

Экономика замкнутого цикла – альтернатива привычной линейной экономике, основанной на создание продукции, ее использование и захоронение отходов. Главный принцип циркулярной экономики – использование возобновляемых ресурсов, продуктов и услуг, которые минимизируют отходы и другие виды загрязнений.

Это направление курируется британской яхтсменкой Эллен Макартур. В интервью каналу Euronews она заявила, что такой подход в экономике принесет пользу бизнесу и окружающей среде.

"Мы располагаем ограниченными ресурсами, и даже те в мире с растущим населением мы используем все быстрее и быстрее. Когда вы ограничены в ресурсах, и вы их истрачиваете, это не может работать в долгосрочной перспективе в экономике, в трудоустройстве, во всех сферах. И вот тогда я начала изучать различные модели, где вы переключаетесь с линейной на модель замкнутого цикла, и в этом случае появляются возможности для роста экономики на триллионы и триллионы долларов", – заявила Макартур.

Концепция экономики замкнутого цикла рассматривается Еврокомиссией в рамках изучения больших возможностей для будущего науки и технологий в Европе. Комиссия заявляет о своем намерении держать в ЕС руку на пульсе в сфере инноваций.

"Инновации будущего в ближайшие 10 лет коснутся фундаментальной науки, квантовых технологий, блокчейна, основ экономики. А лучшим местом в мире для фундаментальной науки, была, есть и будет в ближайшие 10 лет Европа. И вот куда мы инвестируем средства и именно поэтому мы выдвинули предложение о выделении 100 миллиардов евро на крупнейшую программу для науки в мире. Мы планируем обсудить ее с парламентами разных стран. И я надеюсь, мы получим их поддержку", – заявил еврокомиссар по вопросам науки Карлуш Моэдаш.

В условиях глобальной поляризации среди делегатов в Давосе существует общее мнение, что международное сотрудничество в области науки и инноваций, которое может принести пользу всем, как никогда важно.