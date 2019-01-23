Давос-2019: главные выступления дня в прямом эфире

**Во вторник в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум, который продлится до пятницы. С 1971 года на него приезжают главы государств и влиятельные бизнесмены.

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Ангела Меркель, канцлер Германии - 16:15 мск

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии - 19:30 мск

Педро Санчес, премьер-министр Испании - 20:00 мск

Из-за неотложных дел на родине от поездки на форум отказались традиционные участники: президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В Давос также не приехал Владимир Путин.