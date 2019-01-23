Путин и Эрдоган поговорили о Сирии

Ситуация в Сирии стала одной из главных тем состоявшихcя в Кремле переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Путина, Москва и Анкара продолжат борьбу с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Он также отметил: "Речь шла и том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирийской арабской республике намерения руководства Соединенных Штатов Америки вывести американские войска из северо-восточных районов страны. Если такие шаги, такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом, поможет стабилизировать обстановку в этом неспокойном районе сирийского государства, который находится сейчас под контролем курдских формирований".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил: "Крайне важно предотвратить вакуум власти после вывода американских войск. Единственная цель нашей страны — очистить сирийскую землю от террористических группировок: в первую очередь от ИГИЛ, курдской партии "Демократический союз" (PYD) и курдских Отрядов народной самообороны (YPG)."

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.

Очередной саммит РФ-Турция-Иран по Сирии пройдет в ближайшее время в России.