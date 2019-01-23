В Мадриде и Барселоне бастуют водители такси

Испанские водители такси надели желтые жилеты - как символ протеста - и вышли на улицы Мадрида. В прошлую пятницу, 18 января, они объявили бессрочную забастовку, а в среду блокировали автотрассу вокруг города. Протестующие требуют от властей урегулировать законодательство в области сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify. Испанские полицейские попытались разогнать манифестантов, в результате чего произошли стычки. На этой неделе число бастующих в Мадриде и Барселоне приближается к 30 тысячам.