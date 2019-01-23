Ролики в борьбе за равноправие

Роликовые коньки в борьбе за гендерное равенство: 22-летняя марокканка Дуа Эльхадри не представляет свою жизнь без этого вида спорта. Первые коньки ей подарил дядя, когда девочке было 10 лет. С тех пор её жизнь изменилась полностью; неизменным остаётся лишь увлечение роликами.

Девушкам в Марокко непросто заниматься подобным спортом. Невозможность носить удобную одежду — ещё полбеды. Дуа говорит, что долго училась игнорировать пристальные и не всегда дружелюбные взгляды.

Своим подругам она советует не останавливаться на пути к цели, и тогда всё получится.