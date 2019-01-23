Срочная новость

Срочная новость

Швейцария

Давос: Меркель призвала к реформам

 Комментарии
 Ирина Шелудкова  и TASS, REUTERS
Давос: Меркель призвала к реформам
@ Copyright :
REUTERS/Arnd Wiegmann
Размер текста Aa Aa

Глобальные институты, такие как ООН, необходимо реформировать для того, чтобы они соответствовали духу времени. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она призвала западные страны выйти за рамки узких национальных интересов и стремиться к результатам, которые бы устраивали всех.

Канцлер Германии Ангела Меркель: "Сегодня глобальная архитектура безопасности находится под влиянием решений, принятых после Второй мировой войны. Есть ООН, есть такие форматы, появившиеся позднее, как форумsы G7, G20 на уровне глав государств и правительств, они были созданы в ответ на проблемы, ставшие следствием Великой депрессии и мирового экономического кризиса".

Меркель отметила, что в последнее время усилилось влияние на мировую экономику таких стран как Китай и Индия. В качестве примера канцлер назвала создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в противовес Всемирному банку.

Канцлер Германии Ангела Меркель: "Мы уверены, что Европейский союз может набраться храбрости и сил, чтобы решать такие задачи. Нам придется также пережить потрясение от того, что Великобритания хочет выйти из состава ЕС. Все мои усилия направлены на то, чтобы это произошло в упорядоченной манере. Мы хотим хорошего партнерства в будущем".

Ангела Меркель также отметила, что страны-члены ЕС должны продемонстрировать сплоченность в выстраивании внешней политики, в том числе в отношении России, а также США и Китая.