Давос: Меркель призвала к реформам

Глобальные институты, такие как ООН, необходимо реформировать для того, чтобы они соответствовали духу времени. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она призвала западные страны выйти за рамки узких национальных интересов и стремиться к результатам, которые бы устраивали всех.

Канцлер Германии Ангела Меркель: "Сегодня глобальная архитектура безопасности находится под влиянием решений, принятых после Второй мировой войны. Есть ООН, есть такие форматы, появившиеся позднее, как форумsы G7, G20 на уровне глав государств и правительств, они были созданы в ответ на проблемы, ставшие следствием Великой депрессии и мирового экономического кризиса".

Меркель отметила, что в последнее время усилилось влияние на мировую экономику таких стран как Китай и Индия. В качестве примера канцлер назвала создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в противовес Всемирному банку.

Канцлер Германии Ангела Меркель: "Мы уверены, что Европейский союз может набраться храбрости и сил, чтобы решать такие задачи. Нам придется также пережить потрясение от того, что Великобритания хочет выйти из состава ЕС. Все мои усилия направлены на то, чтобы это произошло в упорядоченной манере. Мы хотим хорошего партнерства в будущем".

Ангела Меркель также отметила, что страны-члены ЕС должны продемонстрировать сплоченность в выстраивании внешней политики, в том числе в отношении России, а также США и Китая.