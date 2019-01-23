Оксфорд недоволен приездом Марион-Марешаль Ле Пен

Протесты против приезда и выступления Марион-Марешаль Ле Пен, внучки основателя французского Национального фронта и племянницы лидера Национального объединения, прошли в английском Оксфорде.

Студенты колледжей, которые и составляют знаменитый на весь мир университет, выразили недовольство тем, что бывшая депутат Национального собрания была приглашена выступить на встрече Oxford Union, одного из старейших дискуссионных обществ.

Вот что сказали протестующие:

- Oxford Union продолжает приглашать ультраправых для встреч и бесед, и эти гости приезжают сюда, чтобы еще раз сообщить нам о том, как они ненавидят мигрантов. В этом отношении Ле Пен -младшая - образцовый пример. Мы считаем, что таким взглядам, как у нее, не место в Оксфорде.

- Для нас ценность свободы слова - безусловна, но нынешняя обстановка конструктивным дебатам не способствует.

Как только стало известно, что Oxford Union пригласил Марион-Марешаль Ле Пен, руководство клуба получило не менее 150 писем, в которых выражалось недоумение таким выбором оратора.