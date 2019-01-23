Греческая оппозиция грозится помешать переименованию БЮР Македония

Греческая оппозиция грозится сорвать голосование в парламенте по соглашению о переименовании бывшей югославской республики Македония. Согласно последним подсчётам, премьер-министр Алексис Ципрас заручился поддержкой достаточного числа депутатов для утверждения этого договора. Противники инициативы заявляют, что закон не может быть принят в принципе, поскольку не отражает общенациональных интересов. Такую позицию в интервью Euronews разъяснила представитель партии «Новая Демократия» София Захараки:

«Другие политические партии и греки никогда не просили об этом соглашении. Таким образом, не было никакого общественного обсуждения, не было консультаций с другими политическими силами, — было только решение правительства, то его части, что представляет Коалицию радикальных левых. Они и вели переговоры. И главное, соседняя страна имеет право называть свой народ “македонцами”, а свой язык “македонским”, хотя и меняет в конституции своё название на “Северную Македонию”. Это, конечно, парадокс».

Голосование по соглашению со Скопье в греческом парламенте намечено на четверг. Две недели назад парламент бывшей югославской республики, несмотря на протесты оппозиции, утвердил переименование страны в «Северную Македонию».