Морозы сковали Ниагарский водопад

Ниагарский водопад частично обледенел: причиной стали сильные морозы, обрушившиеся на северо-восток США.
Температура воздуха в районе, где расположен водопад, опустилась до -25°C.
Холода принес арктический воздух, пришедший с севера Канады.
Синоптики предупреждают, что на северо-востоке США, где проживает около ста миллионов человек, в начале следующей недели температура опустится ещё ниже.
В последний раз воды Ниагары замерзали два года назад.
Обледенение объясняется тем, что водная пыль превращается в лед ещё в воздухе и оседает на деревьях, камнях и перилах.