Морозы сковали Ниагарский водопад

Ниагарский водопад частично обледенел: причиной стали сильные морозы, обрушившиеся на северо-восток США.

Замерзший Ниагарский водопад Фото Рейтер

Температура воздуха в районе, где расположен водопад, опустилась до -25°C.

Холода принес арктический воздух, пришедший с севера Канады.

Синоптики предупреждают, что на северо-востоке США, где проживает около ста миллионов человек, в начале следующей недели температура опустится ещё ниже.

Водяная пыль превращается в лед уже в воздухе Фото Рейтер

В последний раз воды Ниагары замерзали два года назад.

Обледенение объясняется тем, что водная пыль превращается в лед ещё в воздухе и оседает на деревьях, камнях и перилах.

Синоптики прогнозируют усиление морозов в ближайшее время Фото Рейтер