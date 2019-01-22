ВОЗ: топ-10 угроз здоровью населения планеты

Человечество сталкивается со множеством факторов, которые угрожают здоровью в течение жизни. Угрозы самые разные: неожиданные эпидемии, как корь и дифтерия, которые можно было бы предотвратить с помощью обычных вакцин, растущее число свидетельств об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, рост случаев ожирения из-за отсутствия физической активности, воздействие на здоровье загрязнённой окружающей среды и многочисленные гуманитарные катастрофы.

Всемирная Организация Здравоохранения составила список наиболее серьёзных проблем для противодействия в ближайшие годы. Сама организация, которая является одним из агентств ООН, описывает поставленную задачу, как "цель три миллиарда": улучшить доступ к всеобщему медицинскому страхованию для 1 миллиарда человек, гарантировать медицинское обслуживание в случае чрезвычайных ситуаций для 1 миллиарда человек и повысить уровень благосостояния и качества здоровья для 1 миллиарда человек.

ВОЗ приводит список из 10 критических факторов, причём проблема заражения вирусом СПИД отошла на последнее место, в то время как в списке угроз впервые появился отказ в некоторых странах от детской вакцинации, что чревато вспышками смертоносных заболеваний.

Атмосферное загрязнение и изменение климата

Девять из десяти человек на планете дышат загрязненным воздухом каждый день. По мнению ВОЗ, в 2019 году загрязнение воздуха несёт в себе самый серьезный экологический риск для здоровья. Микрочастицы в воздухе способны проникать в дыхательную и сердечно-сосудистую системы, они повреждают легкие, сердце и мозг, и ежегодно убивают 7 миллионов человек, вызывая инсульт, провоцируя сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания. Около 90% смертей от атмосферного загрязнения приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, с высокими объемами вредных выбросов от промышленности, транспорта и сельского хозяйства, а также от экологически вредных кухонных плит и домашнего отопления.

Чрезмерное загрязнение воздуха в таких мегаполисах, как Москва, провоцирует образование смога Фото: ВОЗ

Основная причина загрязнения воздуха - сжигание угле-водородного топлива, она также является основной причиной изменения климата на Земле и оказывает растущее влияние на здоровье людей. Как ожидается, в период между 2030 и 2050 годами изменение климата станет причиной роста смертности на 250.000 человек в год - в результате недоедания, малярии, диареи и солнечного удара.

В октябре 2018 г. ВОЗ организовала первую "Глобальную конференцию по загрязнению воздуха и здоровью". Страны-участницы и глобальные организации утвердили более 70 целей по улучшению качества воздуха. Основная тема саммита ООН по климату, который состоится в сентябре этого года, - борьба с изменением климата и повышение осведомлённости о проблеме во всем мире. Но даже если все обязательства, принятые странами в рамках Парижского соглашения, будут выполнены, температура на Земле в XXI веке всё равно повысится более чем на 3°C.

Неинфекционные заболевания

Неинфекционные заболевания, такие как диабет, рак и болезни сердца, в совокупности становятся причиной более 70% смертей во всём мире: от них умирают ежегодно около 41 миллиона человек, включая 15 миллионов преждевременный смертей в возрасте от 30 до 69 лет.

Отсутствие ежедневной физической активности наряду с другими факторами приводит к ожирению Фото: ВОЗ

Более 85% преждевременных смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Рост числа этих заболеваний вызван пятью основными факторами риска: курение, отсутствие физической активности, повышенное потребление алкоголя, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Эти факторы также усугубляют проблемы с психическим здоровьем, которые могут возникать в раннем возрасте: половина всех психических заболеваний начинается к 14 годам, но большинство случаев остаются незамеченными и не поддаются лечению. Так, самоубийства - вторая по значимости причина смерти в возрастной группе от 15 до 19 лет.

Глобальная пандемия гриппа

Мы вновь столкнёмся с пандемией гриппа, неизвестна лишь точная дата и насколько серьезной будет эта вспышка. В масштабах планеты защита от этого заболевания эффективна лишь в случае готовности системы здравоохранения каждой конкретной страны своевременно отреагировать на чрезвычайную ситуацию.

По оценкам ВОЗ, ежегодно от гриппа по всему миру умирают до 650 тысяч человек. Специалисты ВОЗ постоянно следят за эволюцией вирусов для выявления потенциальных пандемических штаммов: 153 учреждения в 114 странах участвуют в глобальном эпидемиологическом надзоре и мерах реагирования. Каждый год в вакцину против гриппа включаются новые штаммы.

Неприемлемые условия проживания

Более 1,6 миллиарда человек (или 22% населения планеты) живут в условиях затяжного кризиса при сочетании таких проблем, как засуха, голод, военные конфликты и массовая миграция. При этом слабая система здравоохранения лишает их доступа к базовым медицинским услугам.

Неприемлемые условия существуют почти во всех регионах мира. Именно в этих случаях речь идёт о неисполнении глобальных задач ООН в рамках устойчивого развития, таких как детское здравоохранение и защита материнства. По данным Всемирного банка, более 700 млн человек в мире живут в условиях крайней бедности, расходуя всего около 2 долларов в день.

ВОЗ продолжает работать над укреплением систем здравоохранения, чтобы наименее подготовленные страны были "вооружены" перед лицом вспышек эпидемий и предлагали населению возможности лечения, а спектр услуг этого госсектора включал бы иммунизацию.

Устойчивость к антибиотикам

Разработка антибиотиков, противовирусных и противомалярийных препаратов - важнейшие достижения современной медицины. Но сегодня эффективность этих лекарств под угрозой: ежегодно растёт устойчивость бактерий, паразитов, вирусов и грибков противостоять этим препаратам. Ситуация может стать критической, если человечество будет вновь отброшено в то время, когда невозможно было лечить такие инфекции, как пневмония, туберкулез, гонорея и сальмонеллез.

Устойчивость к лекарствам от туберкулёза - серьезное препятствие в борьбе с заболеванием, от которого ежегодно страдают около 10 миллионов человек, а умирают 1,6 миллиона человек. Как выяснилось в 2017 году, около 600.000 случаев были резистентны к рифампицину, наиболее эффективному препарату от туберкулеза.

Устойчивость вирусов к лекарствам обусловлена чрезмерным использованием антибиотиков (противомикробных препаратов) как в для лечения населения, так и в животноводстве и последующем производстве продуктов питания.

Эбола и другие опасные вирусы

Фото: ВОЗ

В 2018 году в Демократической Республике Конго вновь были отмечены две вспышки вируса Эболы, каждая из которых охватила города с населением более 1 миллиона человек. Одна из пострадавших провинций ДРК к тому же находится в зоне вооружённого конфликта. И здесь, как утверждает ВОЗ, особенно важен контекст: вспышки Эболы, которые наблюдались в прошлом, были в основном в сельских районах, и эпидемиологическая картина не сравнима со вспышками в густонаселенных городских районах или зонах конфликтов.

Вспышки и отдельные случаи Эболы наблюдаются в Африке с 1976 года. Самая серьёзная эпидемия унесла жизни более 11 тысяч человек в нескольких странах экваториальной Африки в период с весны 2014 до конца 2015 гг. У заболевшего лихорадкой Эбола примерно один шанс из двух на выживание.

В составленный ВОЗ список болезней, которые способны привести к чрезвычайной ситуации, но при этом не имеют эффективных методов лечения и вакцин, попали несколько геморрагических лихорадок, включая Эболу, а также лихорадка Зика, вирус Нипах, и респираторные синдромы, такие, как ТОРС. В этот список ВОЗ включила также "патоген икс", который обозначает условный микроорганизм, способный неожиданно вызвать серьезную эпидемию большого охвата.

Слабая система здравоохранения

Первая медицинская помощь - это, как правило, основная точка соприкосновения населения с системой здравоохранения. В идеале, как считают в ВОЗ, государство должно обеспечивать всестороннюю и доступную всем членам общества помощь на протяжении всей жизни. Для всеобщего охвата населения услугами здравоохранения в стране должна быть хорошо организованная система медицинского реагирования.

Тем не менее, многие страны не имеют адекватных учреждений первичной медико-санитарной помощи. Это пренебрежение отчасти связано с нехваткой ресурсов в странах с низким уровнем доходов населения. Проблема также связана с акцентом, который в последние десятилетия во многих странах делается на борьбу с отдельными заболеваниями. В октябре 2018 года в ходе глобальной конференции в Астане (Казахстан) все страны-участницы подтвердили важность системы первой медицинской помощи, которая впервые была описана и утверждена ещё в Алма-Атинской декларации 1978 года.

Сопротивление вакцинации

Нерешительность в отношении вакцинации или прямой отказ от неё угрожает свести на нет весь прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями, которые можно предупредить с помощью вакцин. Вакцинация - одним из наиболее экономически эффективных способов предотвращения болезней. В настоящее время вакцины спасают от 2 до 3 жизней в год. Если бы врачам удалось увеличить глобальный охват прививками, можно было бы спасти от смерти ещё 1,5 миллиона человек.

Фото: ВОЗ

Например, заболеваемость корью в мире увеличилась на 30%. Причины этого роста достаточно сложны, и не все случаи связаны с сопротивлением вакцинации. Тем не менее, всплеск произошел, в том числе, в странах, которые были близки к ликвидации этой болезни.

Причины, по которым люди отказываются от прививок, сложны. Как выяснили специалисты ВОЗ, среди них - убеждение в ненужности вакцин, неудобство в доступе к ним и отсутствие доверия со стороны населения. Работники здравоохранения, работающие напрямую с населением, остаются самым надежным источником информации о вакцинации.

В 2019 году ВОЗ ставит задачу по ускорению исследований для борьбы с раком шейки матки путем увеличения охвата вакциной против вируса папилломы человека. Этот год также может стать годом искоренения вируса полиомиелита в Афганистане и Пакистане: в 2018-м в этих странах было зарегистрировано менее 30 случаев.

Лихорадка денге

Денге - болезнь, которая разносится комарами и вызывает у людей гриппоподобные симптомы. Лихорадка, распространённая, в основном, в странах Латинской Америки и юго-восточной Азии, может привести к летальному исходу: смертность до 20% отмечена при тяжёлых формах денге. Это тип вируса представляет собой растущую угрозу на протяжении десятилетий.

В Евразии, большее количество случаев приходится на сезон дождей в таких странах, как Индия и Бангладеш. В связи с глобальным изменением климата, этот сезон в странах региона стал значительно продолжительнее. В 2018 году в Бангладеш зарегистрировано самое большое число смертей за последние 20 лет. Существует реальный риск того, что болезнь будет распространяться из тропиков в страны с более умеренным климатом, такие как Непал, где с денге почти не знакомы.

По оценкам ВОЗ, 40% населения мира подвержены риску лихорадки денге. Ежегодно отмечается около 390 миллионов случаев инфицирования.

ВИЧ и СПИД

В последние годы в мире достигнут значительный прогресс в борьбе с ВИЧ. Это касается зрения тестирования на наличие вируса, распространения антиретровирусных препаратов (на сегодня 22 миллиона человек проходят курс лечения) и обеспечения доступа к профилактическим мерам. Профилактика важна до развития СПИДа если в организме обнаружен вирус иммунодефицита: в этих случаях пациенты принимают антиретровирусные препараты для предотвращения развития инфекции.

Тем не менее, эпидемия продолжается, и каждый год от ВИЧ/СПИД умирает около миллиона человек. С начала эпидемии более 70 миллионов человек заразились инфекцией, и около 35 миллионов человек умерли.

Фото: ВОЗ

Сегодня около 37 миллионов человек во всем мире живут с ВИЧ. В некоторых случаях профилактика и работа с пациентами представляет из себя непростую задачу. Это касается работников секс-индустрии, заключенных в тюрьмах и колониях, гомосексуальной среды, а также транссексуалов. Нередко эти группы населения исключены из сферы внимания здравоохранения.

Группа, которая сегодня все чаще страдает от ВИЧ, - это молодые девушки и женщины (в возрасте 15–24 лет). Риск заражения в этой группе особенно высок в странах экваториальной Африки, где молодые девушки составляют всего 10% от населения, но при этом на них приходится 1 из 4 случаев ВИЧ-инфицирования.

Цель специалистов ВОЗ - внедрение самоконтроля, чтобы больше людей, живущих с ВИЧ, знали о своём статусе и получали бы доступ к лечению или профилактике для предотвращения развития вируса.

Несмотря на то, что в списке ВОЗ эпидемия ВИЧ попала на последнее 10-е место, Россия остаётся практически последней страной в мире, где масштаб эпидемии продолжает расти. Согласно статистике агентства ООН по ВИЧ/СПИД, сегодня в России около 1 миллиона инфицированных ВИЧ, из них лишь треть получают лечение с помощью антиретровирусных вакцин. В год СПИД уносит жизни приблизительно 24 тысяч россиян. По оценкам специалистов, каждый день в России ВИЧ заражаются около 250 человек.

Ситуация с распространением вируса особенно серьёзная в российских тюрьмах и колониях. Россия - один из крупнейших "потребителей" внутривенных наркотиков: около 1,8 млн человек (или 2,3% взрослого населения страны) наркозависимы. Кроме того, законодательный запрет гей-пропаганды в отношении несовершеннолетних значительно усложнил информирование этой группы населения о факторах риска. Единственная сфера борьбы с ВИЧ, в которой государство значительно преуспело, это предотвращение передачи вируса от матери новорождённым детям: согласно официальной статистике, в 98% случаев удаётся остановить вирус.