Пол Уилан останется под стражей

Московский городской суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Судьи не удовлетворили жалобу защиты, просившей выпустить Уилана под залог.

48-летнего гражданина США задержали в Москве 28 декабря, обвинив в получении сведений, содержавших государственную тайну. Представители ФСБ сообщили, что следили за Полом Уиланом с весны прошлого года. Сам американец утверждает, что зимой приехал в Москву на свадьбу к другу.

Защита утверждает, что Уилан мог не знать, что получил на флешке секретные сведения.

Владимир Жеребенков, адвокат:

«Ему передали флешку-накопитель, где находились сведения, которые составляют государственную тайну. Пол утверждает и заявляет, что он ждал на флешке документы личного характера. Вот и не воспринимал и не знал, что это окажутся сведения, составляющие государственную тайну. Это я подтверждаю, действительно имеет право быть. И также могу сообщить, что следствие пока не опровергло точку зрения Пола, что он не знал, что там документы, составляющие государственную тайну».

Галина Полонская, Euronews:

«Адвокат Пола Уилана утверждает, что защите известно лишь 5 процентов аргументов стороны обвинения. И говорит, что он лично не видел доказательств, что Уилан знал о получении государственной тайны, а не данных культурного характера. Сам Уилан в суде не сводил взгляда с журналистов, отвечать на выкрики которых ему было категорически запрещено».