Против "захватчика" рейса Сургут-Москва возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины, из-за действий которого рейс "Аэрофлота" Сургут-Москва был вынужден приземлиться в Ханты-Мансийске, возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия", сообщает Следственный комитет РФ.

"В настоящее время мужчина задержан. Личность его установлена, это ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - говорится в заявлении на сайте. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент совершения правонарушения мужчина был нетрезв.

Наказание за угон воздушного судна предполагает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее сервис Flight Radar сообщил, что самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Сургута в Москву в 12:55 мск, изменил курс и направляется в сторону Ханты-Мансийска.

В экстренных службах сообщили, что изменение курса было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Самолет был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

"Аэофлот" заявил, что направил в Ханты-Мансийск резервный борт "для вывоза освобожденных пассажиров". Служба безопасности авиакомпании и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности, "все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку".

"В связи с возросшей за последние годы угрозой международного терроризма все работники Аэрофлота проходят детальный инструктаж по необходимым действиям с целью сохранения здоровья и жизней пассажиров при возникновении подобных инцидентов", - говорится в сообщении на сайте.