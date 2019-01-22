"Я - крик души тех, у кого уже нет голоса", "Кто трогает одну, тот трогает всех нас", "Вина за насилие никогда не лежит на жертве" - с такими плакатами вышли на улицы столицы Эквадора Кито участники акции протеста против сексуального насилия.

"Я хочу, чтобы власти нас услышали. Мы хотим, чтобы был издан закон, благодаря которому мы почувствовали бы себя свободными и не боялись выходить на улицу", - говорит одна из участниц шествия.

Манифестанты требовали справедливого расследования двух дел. В конце позапрошлой недели трое мужчин изнасиловали женщину в Кито, а два дня назад в Ибарре гражданин Венесуэлы убил еще одну жительницу Эквадора.