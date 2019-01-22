Автомобили со дна моря

В 20 километрах от голландского острова Терсхеллинг со дна моря поднимают почти новый автомобиль. 2 января во время один из крупнейший контейнеровозов в мире, MSC Zoe, попал в сильный шторм. Ветер и волны сбросили за борт 291 контейнер.

MSC Zoe Hummelhummel

Для очистки дна в этот район направились два морских крана. Операция может занять несколько месяцев.

Zoe перевозил автомобили, игрушки, электрические лампочки, а также ёмкости с органическими пероксидами — опасными веществами. Потому жителям побережья запретили подбирать выброшенный на берег груз; его сбором занимаются нидерландские солдаты.