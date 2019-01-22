США завалило снегом

Многие штаты США оказались во власти морозов и снегопадов, что уже привело немалому количеству дорожно-транспортных происшествий. Попытка дать задний ход могла закончиться трагически для водителя этой машины, которая посыпала солью покрытые льдом дороги. Инцидент произошел в американском городе Питтсбурге.

Сотрудник дорожной службы решил дать задний ход, но неожиданно транспортное средство перевернулось, наехав на сугроб. Водитель смог сам дозвониться до спасателей. После инцидента его отправили в больницу.

На озере Эри в Пенсильвании образовались снежные дюны. Охранники парка следят за тем, чтобы никто из посетителей не приближался к дюнам, поскольку велика вероятность провалиться под лёд.